Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россиянам напомнили о штрафе за разведение винограда «Изабелла»
Фото: pexels.com/Luiz M. Santos

Россиянам напомнили о штрафе за разведение винограда «Изабелла»

Елена Фролова

Общество

О том, какие штрафы могут подстерегать дачников в этом сезоне, рассказал руководитель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

За последнее время информация о наказаниях, которые могут грозить садоводам и владельцам дачных участков, заполонила СМИ. Сообщалось, что оштрафовать дачников могут за разведение костра в неположенном и необорудованном месте, мусор, одуванчики, борщевик, колодцы и многое другое. Как пояснил эксперт, по большей своей части сообщения о «наказаниях рублем» для данной категории лиц являются неверными.

— А вы знаете, что в России до сих пор есть штраф и даже предусмотрено уголовное наказание за выращивание американского винограда, который называется «Витис ламбруско», или «Изабелла»? Такой закон был принят в 1961 году. То есть когда-то это растение запрещали по разным причинам, — объяснил эксперт.

По его словам, раньше считалось, что в вине, которое получается из этого сорта винограда, содержится высокий уровень метилового спирта. Выпив более 23 литров данного напитка, человек может скончаться, отмечает «Царьград». При этом Андрей Туманов добавил, что сразу после принятия закона про него забыли.

Читайте также: Подмосковных дачников не будут штрафовать за одуванчики и сорняки

штрафдачникивиноград
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте