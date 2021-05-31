Россиянам напомнили о штрафе за разведение винограда «Изабелла»

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О том, какие штрафы могут подстерегать дачников в этом сезоне, рассказал руководитель организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

За последнее время информация о наказаниях, которые могут грозить садоводам и владельцам дачных участков, заполонила СМИ. Сообщалось, что оштрафовать дачников могут за разведение костра в неположенном и необорудованном месте, мусор, одуванчики, борщевик, колодцы и многое другое. Как пояснил эксперт, по большей своей части сообщения о «наказаниях рублем» для данной категории лиц являются неверными.

— А вы знаете, что в России до сих пор есть штраф и даже предусмотрено уголовное наказание за выращивание американского винограда, который называется «Витис ламбруско», или «Изабелла»? Такой закон был принят в 1961 году. То есть когда-то это растение запрещали по разным причинам, — объяснил эксперт.

По его словам, раньше считалось, что в вине, которое получается из этого сорта винограда, содержится высокий уровень метилового спирта. Выпив более 23 литров данного напитка, человек может скончаться, отмечает «Царьград». При этом Андрей Туманов добавил, что сразу после принятия закона про него забыли.

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