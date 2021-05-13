Подмосковных дачников не будут штрафовать за одуванчики и сорняки

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Штраф за сорняки, которые растут на подмосковных дачных участках, взимать не будут. Пошлину придется платить только в том случае, если на территории садового участка растет борщевик. Об этом сообщил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

— Важно, чтобы все дачники усвоили, что будет только за борщевик. Он составит пять тысяч рублей. С этим ядовитым растением необходимо бороться, он только сейчас начал поднимать свои листья, самое время его скосить или порубить лопатой, — пояснил эксперт.

Он также напомнил о том, что существует один народный способ: срезать борщевик, а в корешок залить пятьюдесятью граммами спирта. Это приведет к тому, что растение засохнет, а почва не пострадает. Вместе с тем Мезенцев подчеркнул, что за остальные сорняки штрафов не предусмотрено, отмечает «Радио 1».

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