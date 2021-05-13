Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подмосковных дачников не будут штрафовать за одуванчики и сорняки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Подмосковных дачников не будут штрафовать за одуванчики и сорняки

Елена Фролова

Растения

Штраф за сорняки, которые растут на подмосковных дачных участках, взимать не будут. Пошлину придется платить только в том случае, если на территории садового участка растет борщевик. Об этом сообщил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев.

— Важно, чтобы все дачники усвоили, что будет только за борщевик. Он составит пять тысяч рублей. С этим ядовитым растением необходимо бороться, он только сейчас начал поднимать свои листья, самое время его скосить или порубить лопатой, — пояснил эксперт.

Он также напомнил о том, что существует один народный способ: срезать борщевик, а в корешок залить пятьюдесятью граммами спирта. Это приведет к тому, что растение засохнет, а почва не пострадает. Вместе с тем Мезенцев подчеркнул, что за остальные сорняки штрафов не предусмотрено, отмечает «Радио 1».

Читайте также: «Это фейк»: эксперт опроверг информацию о штрафах за одуванчики

штрафдачникиодуванчики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Все мнения
О проекте