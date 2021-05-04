«Это фейк»: эксперт опроверг информацию о штрафах за одуванчики

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Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов не подтвердил информацию о том, что за одуванчики, ромашку и полевую мяту дачников могут штрафовать.

— Глупость полнейшая, притянуто за уши в рекламных целях. Можно только посмеяться над этим и успокоить людей, чтобы они не верили этим фейкам. Зря только пугают народ, — прокомментировал Андрей Туманов.

При этом он добавил, что существует перечень трав-сорняков. Однако за них на самом деле никого не штрафуют.

— Переживать, собственно, не о чем. Действительно существует закон о запрете выращивания такого подвида винограда Vitis labrusca, или «изабелла». На следующий день после приема данного закона о нем тут же забыли. В теории закон действует и сейчас. Однако тот же сорт винограда продолжают выращивать 70 процентов дачников, — добавил эксперт.

По его мнению, за растения, которые вытесняют местную флору, можно было штрафовать садоводов, отмечает телеканал 360. Но нет таких организаций, способных этим заняться, к тому же отследить все растения, которые вредны для местной окружающей среды, почти невозможно.

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