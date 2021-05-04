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Депутат Госдумы опроверг информацию о штрафах для дачников за одуванчики
Фото: Википедия

Депутат Госдумы опроверг информацию о штрафах для дачников за одуванчики

Иван Юминов

Общество

Дачникам не будут выписать штрафы за заросшие сорняками участки. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев во вторник, 4 мая.

— Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет! Более того, так как никаких изменений законодательства не происходило, то все нормы, которые были ранее, остаются в силе, — рассказал парламентарий.

По словам Николаева, документ, на который многие ссылаются, касается лишь «сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения», объяснил депутат в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее юрист Татьяна Мацукова заявляла о том, что дачникам, которые не уничтожают на садовом участке сорные растения, может грозить административный штраф.

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