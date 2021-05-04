Дачникам может грозить штраф за одуванчики и мяту на участке

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дачникам, которые не уничтожают на садовом участке сорные растения, грозит административный штраф. Об этом рассказала юрист Татьяна Мацукова.

По ее словам, в законе предусмотрен штраф за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, а также с растениями-сорняками. Штраф грозит дачникам, если они не уничтожают сорные растения или высаживают их на своем участке.

В установленный законом перечень входят одуванчик, мята, осот полевой, ромашка пахучая, чертополох, амброзия и борщевик.

Размер штрафа для физических лиц варьируется от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 0,5 до одной тысячи рублей, для юридических лиц — от пяти до десяти тысяч рублей.

Мацукова уточнила, что ответственности можно избежать, если нанесенный растениями-сорняками вред оценивается как небольшой, пишет РИА Новости.

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