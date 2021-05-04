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Россиянам объяснили, как избежать штрафа за досрочное погашение кредита
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россиянам объяснили, как избежать штрафа за досрочное погашение кредита

Кирилл Николаев

Общество

Не все банки следуют закону и могут начислить заемщику штраф за нарушение договора при досрочном погашении кредита. Об этом во вторник, 4 мая, сообщил адвокат Алексей Гавришев.

Он напомнил, что по закону банки не могут вводить против заемщиков никаких штрафов за досрочное закрытие кредита. Тем не менее, на практике не все финансовые организации оказываются законопослушными. Юрист назвал несколько правил, соблюдение которых поможет клиенту защититься от банка-нарушителя.

В первую очередь от банка нужно требовать письменный отказ о досрочном погашении кредита. Этот документ при необходимости понадобится в суде. Если банк все-таки оштрафовал за досрочное погашение кредита, то оспорить подобное решение можно согласно статье 809 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для этого необходимо написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа. Если эта мера не поможет, то можно смело обращаться в суд, так как закон на стороне клиента, сообщает агентство «Прайм».

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