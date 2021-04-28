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Эксперты раскрыли россиянам три способа взять ипотеку без первого взноса
Фото: moscow-live

Эксперты раскрыли россиянам три способа взять ипотеку без первого взноса

Юлия Курганова

Недвижимость

Взять ипотеку в России без первоначального взноса можно тремя способами. О них рассказали эксперты Минстроя Бурятии.

Специалисты отметили, что в целом Центробанк не одобряет выдачу ипотеки без первоначального вноса, так как считает данный банковский продукт высокорисковым.

Тем не менее оформить кредит на жилье с нулевым взносом возможно. Во-первых, под залог имеющейся недвижимости. При этом банк будет тщательно оценивать ликвидность объекта. Если ипотеку выдадут, то на имущество будет наложено обременение, и снимут его только после полного погашения ипотеки. Сумма кредита в этом случае не превысит 65 процентов от оценочной стоимости приобретаемой квартиры.

Второй способ — взять ипотеку, использовав в качестве первоначального взноса материнский капитал. В 2021 году его размер составляет почти 484 тысячи рублей на первого ребенка и более 639 тысяч рублей на второго. При покупке жилой недвижимости с использованием средств маткапитала заемщик обязан выделить доли детям, напомнили эксперты.

Третий вариант — стать участником специальных госпрограмм, например, программы «Военная ипотека». Ее создали для военнослужащих, участвующих в НИС — накопительно-ипотечной системе. Тогда платежи по ипотеке будет вносить не заемщик, а государство, сообщает местный телеканал «Ариг Ус».

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экспертыипотекапервоначальный взнос
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