Петр Толстой: Нулевая ипотека для многодетных — реальная задача

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Депутат Госдумы Петр Толстой считает нулевую ипотеку для семей с тремя и более детьми реальной перспективой, которая существенно поможет многим многодетным семьям России. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

— В принципе, надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать, — подчеркнул парламентарий.

Петр Толстой напомнил, что ипотечное кредитование приносит прибыль финансовым организациям, которые затем отчитываются об успехах.

— У нас, к сожалению, очень мало многодетных семей. Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому в их случае можно обойтись без этих процентов, — пояснил спикер.

Он также напомнил о возможности государства самостоятельно устанавливать правила для банков.

В апреле вице-спикер Госдумы возглавил рабочую группу, которой предстоит разработать меры поддержки многодетных семей. В перспективе они должны позволить России выйти из демографического кризиса.

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