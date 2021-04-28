Ректор РХТУ Мажуга: Экспорт образования работает на положительный имидж России

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Иностранные студенты, обучающиеся в России и изучающие русский язык, традиции, а также культуру страны, способствуют формированию ее положительного образа за рубежом. Такое мнение высказал ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

— Россия обладает огромным потенциалом для выхода на мировой рынок образования, однако пока главное место в нашем экспорте занимают нефть и газ. Считаю, именно экспорт российского образования должен определять уровень геополитического влияние нашей страны, — сказал руководитель вуза.

По данным ученого, Россия заработала за год менее одного миллиарда долларов на экспорте образования. Однако, как он считает, цифра должна быть в десятки раз больше, так как отечественная система образования конкурентоспособна на международном рынке и многие иностранные студенты проявляют интерес к отечественным вузам.

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