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Жителям Подмосковья напомнили о безопасности детей во время майских праздников
Фото: pixabay.com

Жителям Подмосковья напомнили о безопасности детей во время майских праздников

Елена Фролова

Общество

Жителям Московской области напомнили о важности соблюдения правил безопасности детьми во время майских праздников. Как ее обеспечить, рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

— Прошу вас, не теряйте бдительность! Не оставляйте детей без присмотра! — написала спикер в социальной сети Instagram.

По ее словам, взрослым нужно следить за тем, чтобы средства для розжига не попадали на руки и одежду детей. Именно это часто приводит к ожогам и отравлениям. А во время отдыха возле водоемов или в лесу нельзя оставлять младших членов семьи без присмотра, так как они легко могут заблудиться или упасть в воду, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На даче лучше всего закрывать доступ к каким-либо водоемам, бассейнам, ямам и колодцам. Вместе с тем нужно установить оконные блокираторы.

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