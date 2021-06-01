Астрологи назвали топ-пять знаков, которые долго забывают свою любовь

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Есть люди, которые долго не могут забыть партнера после расставания. Астрологи рассказали, как это связано с их знаками зодиака и назвали пять представителей астрологического круга, которые дольше всех помнят прошлые отношения.

Расположились на вершине Раки. Они воспринимают все близко к сердцу, а отношения для них — важнее всего. Представители этого знака настолько увлечены своими партнерами, что уже спустя пару встреч им кажется, что они нашли своего человека, который может стать спутником или спутницей жизни. Поэтому они долго вспоминают партнера, даже если отношения были несерьезными и краткосрочными.

Второе место занимают Девы. Несмотря на их самостоятельность, Девы отдают очень много сил и энергии партнеру, может даже возникнуть зависимость. После разрыва отношений из-за этого они не могут прийти в себя долгое время, а воспоминания могут остаться в их головах навсегда.

На третьей строчке находятся Рыбы. Как сообщают астрологи, представители этого знака полностью отдаются отношениям, и души не чают в партнерах, доходит даже до обожествления. Рыбы всю жизнь могут вспоминать об отношениях и периодически напоминать о себе бывшим партнерам.

Скорпионы расположились на четвертом месте. Они привыкли анализировать все вокруг, в том числе и отношения. Поэтому после расставания они будут прокручивать в голове варианты, думать, как стоило или не стоило поступить, могут даже сойтись вновь и проверить предположения на практике. Специалисты уверены, внешняя холодность Скорпионов не говорит о том, что внутри они такие же — там идет постоянный анализ, который может вылиться в сообщения и звонки бывшим партнерам.

Завершают пятерку Козероги. В их жизни истинная любовь встречается нечасто. Они точно знают цену своим отношениям. Несмотря на внешнее охлаждение и угасшие чувства, внутри они могут чувствовать себя совершенно не так. Доверившись человеку, а потом его потеряв, они чувствуют боль, и это мешает им жить дальше, сообщает 5-tv.ru.

Ранее астрологи назвали черты характера, которые мешают знакам зодиака в отношениях.

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