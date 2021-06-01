Петр Толстой призвал региональные власти проконтролировать организацию летнего отдыха детей

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Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в День защиты детей призвал региональные власти проконтролировать организацию качественного и безопасного отдыха детей в период каникул. Толстой подчеркнул, что забота о здоровье подрастающего поколения является одним из главных приоритетов государства.

— Для государства тема воспитания детей, их становления, здоровья, обучения является ключевой. Это лето будет не совсем обычным – вы знаете, что из-за ситуации с коронавирусом границы многих государств закрыты. Значит, наши дети будут отдыхать дома, в Крыму, в Краснодарском крае и других регионах. Позади у них непростой учебный год, и наша общая задача – сделать так, чтобы школьники смогли как следует восстановиться, — сказал Толстой.

По мнению Толстого возможность для отдыха должна быть и у детей из малообеспеченных семей. Парламентарий также подчеркнул важность обеспечения безопасности в местах отдыха детей.

— Самое главное для родителей – чтобы их дети были в безопасности, и чтобы они интересно, с пользой проводили время, — добавил депутат.

В День защиты детей отдельной благодарности заслуживают некоммерческие организации и волонтеры, которые занимаются решением проблем семей с детьми, считает депутат.

По данным Минпросвещения, в период летней оздоровительной кампании почти 38 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей смогут принять более 4 млн посетителей.