Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Баженов рассказал, как защитить детей во время каникул
Фото: Максим Манюров

Баженов рассказал, как защитить детей во время каникул

Павел Гриднев

Общество

Тележурналист, эксперт по выживанию в условиях дикой природы Тимофей Баженов напомнил родителям, что лучшая защита детей в дни школьных каникул — это разъяснение правил безопасности.

— Дорогие родители! Наступило долгожданное лето, и ваши дети наверняка будут почти все время на свежем воздухе. Не стоит забывать, что улица — это определенные риски. Где бы ни очутился ваш ребенок — в детском лагере, в деревне у бабушки, пошел ли купаться на речку или играть в лесу — все это при высокой интенсивности солнца, активности насекомых, пище, которая быстро портится, может доставить серьезные неприятности, — сказал Тимофей Баженов.

Телеведущий добавил, что задача родителей — объяснить ребенку, как правильно себя вести на отдыхе, чтобы он был по-настоящему приятным и безопасным.

— Правил безопасного поведения много — не всегда даже взрослые знают их все, но есть элементарные: соблюдай правила дорожного движения, без разрешения родителей не уходи далеко от дома, не общайся с незнакомыми людьми, — напомнил Тимофей Баженов.

По его словам, основную опасность представляют открытые водоемы, улицы с интенсивным движением, лесные массивы в период активности насекомых.

— Конечно, за один день нельзя сформировать у ребенка четкое представление о навыках собственной безопасности, поэтому почаще рассказывайте детям о простых правилах, которые помогут сохранить жизнь, — заключил Тимофей Баженов.

Напомним, что Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня.

помощьдетиканикулы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Михаил Стриханов
Михаил Стриханов

Быть инженером престижно

Все мнения
О проекте