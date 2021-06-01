Баженов рассказал, как защитить детей во время каникул

Фото: Максим Манюров

Тележурналист, эксперт по выживанию в условиях дикой природы Тимофей Баженов напомнил родителям, что лучшая защита детей в дни школьных каникул — это разъяснение правил безопасности.

— Дорогие родители! Наступило долгожданное лето, и ваши дети наверняка будут почти все время на свежем воздухе. Не стоит забывать, что улица — это определенные риски. Где бы ни очутился ваш ребенок — в детском лагере, в деревне у бабушки, пошел ли купаться на речку или играть в лесу — все это при высокой интенсивности солнца, активности насекомых, пище, которая быстро портится, может доставить серьезные неприятности, — сказал Тимофей Баженов.

Телеведущий добавил, что задача родителей — объяснить ребенку, как правильно себя вести на отдыхе, чтобы он был по-настоящему приятным и безопасным.

— Правил безопасного поведения много — не всегда даже взрослые знают их все, но есть элементарные: соблюдай правила дорожного движения, без разрешения родителей не уходи далеко от дома, не общайся с незнакомыми людьми, — напомнил Тимофей Баженов.

По его словам, основную опасность представляют открытые водоемы, улицы с интенсивным движением, лесные массивы в период активности насекомых.

— Конечно, за один день нельзя сформировать у ребенка четкое представление о навыках собственной безопасности, поэтому почаще рассказывайте детям о простых правилах, которые помогут сохранить жизнь, — заключил Тимофей Баженов.

Напомним, что Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня.