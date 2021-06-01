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В День защиты детей Олег Леонов пригласил родителей присоединиться к флешмобу #ПроверьШколу
Фото: Пресс-служба «Лиза Алерт»

В День защиты детей Олег Леонов пригласил родителей присоединиться к флешмобу #ПроверьШколу

Павел Гриднев

Общество

Координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов обратился к родителям школьников с призывом проверить безопасность школ, где учатся их дети. Ролик с этим призывом появился в соцсетях Леонова в День защиты детей.

Эксперты Центра поиска пропавших людей составили список критериев, по которым оценивается безопасность школьной территории и дороги ребенка в школу. Опираясь на них, каждый родитель сможет самостоятельно проверить учебное заведение, в которое ходит его ребенок. Результатами проверок Олег Леонов призвал делиться у себя в комментариях под хештегом #проверьшколу.

— В ходе этого проекта мы оценим все школы, до которых сможем дотянуться, по определенным критериям. Таким образом, мы сможем увидеть уязвимые места московских учебных заведений. Сам я уже оценил школу, в которой учился. Увы, из одиннадцати пунктов безопасности в ней не выполняется два. Есть над чем поработать, — сказал Олег Леонов.

Сами критерии достаточно понятны и просты, чтобы за их выполнением могли следить не только эксперты по безопасности, но и родители. В частности, это наличие пешеходного перехода, зоны парковки для родителей, знака «Осторожно, школа», отсутствие ям, открытых люков и заброшенных зданий. Также на территории школы должны быть камеры по периметру, должны хорошо освещаться входы на школьный двор и так далее. Полный список критериев Олег Леонов приводит в своем видеоролике.

Суть флешмоба в том, чтобы оценить школы города по описанному выше формализованному «чек-листу» — списку критериев, по которым оценивается безопасность школьной территории и дороги ребенка в школу.

Сводный анализ с выводами и рекомендациями будет передан в Департамент образования Москвы.

детибезопасностьфлешмоб
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