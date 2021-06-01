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Дмитрий Певцов считает необходимым провести федеральный аудит помещений под детские кружки и секции
Фото: Кирилл Журавок

Дмитрий Певцов считает необходимым провести федеральный аудит помещений под детские кружки и секции

Павел Гриднев

Общество

Народный артист России, общественный деятель Дмитрий Певцов предложил провести федеральный аудит помещений, которые можно отдать под детские занятия и активности. С таким заявлением он выступил на праздниках ко Дню защиты детей в районах северо-востока Москвы.

— Сегодня все начальники будут рапортовать, как много сделано для детей. Не сомневаюсь, сделано. Но есть и проблемы, — отметил Дмитрий Певцов. — Мы уже не первый месяц боремся за то, чтобы детям вернули театральную студию-мастерскую на улице Олонецкой в Отрадном. Здание стоит полузаброшенным семь лет, а детям туда нельзя. И таких ситуаций полно не только в Москве. Помещений, которые можно отдать детям в Москве и в России, — множество. Давайте найдем их и отдадим детям. Ведь все лучшее — детям!

Артист принял участие в нескольких праздничных мероприятиях в День защиты детей на северо-востоке Москвы. Развлекательная программа в Лианозове, «Веселые старты» в Отрадном и концерт в Алтуфьевском районе. Каждому ребенку Певцов пожелал насыщенного лета, взаимопонимания с родителями и верных друзей.

Дмитрий ПевцовдетиДень защиты детей
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