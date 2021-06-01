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Минцифры предложило регистрировать пассажиров на авиарейсы без паспортов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Минцифры предложило регистрировать пассажиров на авиарейсы без паспортов

Полина Долганова

Общество

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России приступило к обсуждению с аэропортами вопроса регистрации пассажиров на авиарейсы без паспортов через единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, Россия стала одной из первых стран в мире, где единую биометрическую систему можно приравнять к загранпаспортам. На это напрямую указывает российский закон.

— Сейчас мы обсуждаем, уже в этом году, пилоты с аэропортами в виде транспортной безопасности. Для того чтобы разгрузить, сделать более быстрой регистрацию, все будет по биометрии работать, — цитирует Шадаева ТАСС.

Напомним, единая биометрическая система позволяет идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. К ним можно отнести, например, ДНК или отпечатки пальцев.

Читайте также: «Живые» данные: можно ли воспользоваться чужой биометрией и стоит ли бояться ее утечки

загранпаспортРоссияМинцифры
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