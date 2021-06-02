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Романенко: Выход в открытый космос — один из самых сложных и опасных элементов работы космонавта
Фото: Иван Степанов

Романенко: Выход в открытый космос — один из самых сложных и опасных элементов работы космонавта

Павел Гриднев

Общество

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко поздравил своих коллег Олега Новицкого и Петра Дуброва с первым для них выходом в космос.

Бортинженеры Международной космической станции Олег Новицкий и Петр Дубров совершили плановый выход в открытый космос по российской программе (ВКД-48).

— ВКД (внекорабельная деятельность — прим. «ВМ») — один из самых сложных и опасных элементов работы космонавта. Здесь миллион мелочей, которые надо подготовить и предусмотреть заранее, вплоть до подгонки скафандра. Поэтому подготовка к выходу в открытый космос начинается задолго до «времени Ч», и в этот процесс вовлечены сотни специалистов. Это еще и очень сложная физическая работа, космонавт может потерять до нескольких килограммов веса! — отметил Роман Романенко.

Герой России подчеркнул, что для Олега Новицкого и Петра Дуброва этот выход — первый в их космической карьере и справились они с ним успешно. За время работы в открытом космосе космонавты подготовили модуль «Пирс» к отстыковке от станции перед приходом нового модуля «Наука», заменили сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля «Заря» и установили оборудование для проведения научных космических экспериментов «Тест» и «Выносливость».

Это первый из трех запланированных на текущую экспедицию выходов российских космонавтов. Остальные два намечаются на начало осени этого года и будут посвящены прокладке электрических и информационных кабелей между модулями «Звезда» и «Наука».

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