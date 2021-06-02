Дмитрий Саблин помог спортивному клубу «Огава» с покупкой оборудования для тренировок

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Депутат Государственной думы России, первый заместитель председателя всероссийской общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин поздравил юных спортсменов клуба «Огава» в Щербинке с успешным окончанием сезона и помог с приобретением нового оборудования для тренировок.

Встреча спортсменов клуба «Огава», в котором дети дошкольного и школьного возраста занимаются боксом, карате и джиу-джитсу, прошла 1 июня с представителем «Боевого братства» Виталием Гуторовым. Он передал ребятам поздравление от Дмитрия Саблина с удачными выступлениями на соревнованиях по всестилевому карате и пожелания не останавливаться на достигнутом. Кроме того, он сообщил, что депутат решил поддержать покупкой оборудования спортклуб, на работе которого серьезным образом сказалась пандемия.

— Всегда поддерживал детский спорт. А сейчас из-за связанных с карантинными мероприятиями ограничениями юные спортсмены особенно нуждаются в поддержке. Ведь это — гарантия развития спорта. Возможно, кто-то из этих мальчишек в будущем будет прославлять нашу страну, — заявил Дмитрий Саблин.

Теперь в спортклубе появятся новые тренажеры для отработки ударов и комплекты защиты. Кроме того, помощь будет оказана с оплатой аренды спортивного зала.

— В связи с пандемией школьные площадки закрыли для нас. Пришлось находить зал, платить аренду. Возникли трудности с инвентарем. Шлемы, перчатки, макивары. Многие родители не могут себе позволить. Мы организуем лагерь с 22 июня и уже с новым оборудованием, — сказал руководитель спортивного клуба «Огава» Алексей Ловцевич.