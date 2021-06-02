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Умер актер и каскадер Андрей Погребинский, игравший в «Ментовских войнах» и «Мажоре»
Андрей Погребинский / Фото: Instagram/Андрей Погребинский

Умер актер и каскадер Андрей Погребинский, игравший в «Ментовских войнах» и «Мажоре»

Михаил Алимов

Происшествия

Актер и каскадер Андрей Погребинский умер 2 июня на 45-ом году жизни. Печальную новость подтвердила мама артиста. Причины смерти пока неизвестны.

Он играл во многих сериалах — запомнился зрителям по роли капитана полиции Владимира Доценко в детективе «Ментозавры», снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Ментовских войнах», «Мажоре» и других проектах. Он также работал каскадером в нескольких продуктах — «Охотниках за головами», «Дружине» и «Лучших врагах».

Кинокомпания «Триикс Медиа», которая сотрудничала с артистом, прокомментировала это трагическое событие.

— Нам тяжело в это поверить, но это правда, — написали сотрудники компании в социальных сетях.

О своей личной жизни актер распространялся мало, но был разносторонним и крепким человеком. Окончил факультет психологии СПбГУ, стал мастером спорта по баскетболу и потом пошел работать в кадре, сообщает 5-tv.ru.

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