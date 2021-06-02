На 92-м году жизни умерла народная артистка России Вера Ефремова

Вера Ефремова / Фото: tatd.ru

Народная артистка России, лауреат Государственной премии России, художественный руководитель и главный режиссер Тверского академического театра драмы, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вера Ефремова умерла на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Тверского академического театра драмы.

— Режиссер-эпоха, легенда советского и российского национального театра, глыба в мире театрального искусства, педагог, писатель, потрясающе мудрый человек, женщина сногсшибательной энергии и силы… Театр осиротел, — говорится в сообщении.

За свою жизнь она поставила более 150 спектаклей, провела на сцене больше 50 лет, получая искреннюю любовь работников театра и зрителей.

Среди ее работ «Вишневый сад», «Чайка» и «Ведьма» Чехова; «Анна Каренина» Толстого; «Обрыв» Гончарова; «Елизавета против Елизаветы» Шиллера и еще много ставших классическими постановок.

Обладательница наград и званий регионального и всероссийского уровней, наставница будущих великих театралов, профессор и творческий лидер Тверского театра Вера Ефремова после ухода из жизни ее мужа в 2015 году стала реже выступать на сцене — начались проблемы со здоровьем.

— Я не мыслю своей жизни без театра. Театр — моя пламенная любовь. Думаю, что каждый из нас, режиссеров, какой бы мерой способности и таланта он ни обладал, счастлив, что может причислить себя к этому славному цеху и быть его работником…, — цитирует ее мемуары пресс-служба театра.

Прощание с Верой Ефремовой состоится в Тверском академическом театре драмы в пятницу, 4 июня, в 12:00.