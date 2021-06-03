Новый завод по производству лекарств от рака построят в Подмосковье

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Соглашение о строительстве второй очереди производства препарата для лечения онкологических заболеваний подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент одной из крупных групп компаний, специализирующихся в данной области, Сатия Карм Пуния.

Начало реализации проекта запланировано на этот год в особой экономической зоне «Дубна». Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Площадь нового завода составит порядка 20 тысяч квадратных метров. В реализацию проекта инвестируют три миллиарда рублей. Благодаря этому в подмосковной Дубне появится 240 новых рабочих мест.

— На работу стараемся брать местных жителей. Если у них нет соответствующей квалификации, проводим обучение. Есть даже специальная образовательная система для персонала, — подчеркнул Сатия Карм Пуния.

Возведение нового завода продлится примерно с 2021 по 2023 год. Производимые лекарства планируется поставлять в российские регионы, а также за границу, отмечает телеканал 360. За год будет выпускаться 350 тонн препаратов, которые можно применять в лечении онкологических и других сложных заболеваний.

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