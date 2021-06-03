Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе образования

Фото: Александр Чикин

Депутат Государственной думы Петр Толстой заявил, что от системы ЕГЭ в российских школах необходимо отказаться в пользу традиционного русского образования. По его словам, консенсус в этом вопросе есть как в преподавательском сообществе, так и в Госдуме.

— Много разговаривал с учителями и родителями, никто слова хорошего не говорит о ЕГЭ. Все, что нам обещали инициаторы этого нововведения, оказалось пшиком. Тестовая система привела к тому, что старшекласников два-три года натаскивают с заполнением машиночитаемых текстов, чтобы они правильно проставили крестики — а предметам, которым должны учить, не учат. Учителей замордовали дурацкими рейтингами и высосанными из пальца KPI, — заявил Толстой в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

По словам депутата, парламентские фракции «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, часть фракции «Единой России» поддерживают отмену ЕГЭ.

Толстой напомнил о распространенном мифе, что якобы благодаря ЕГЭ дети из отдаленных регионов России получают реальный шанс поступить в ведущие вузы страны.

— По поводу того, что с помощью ЕГЭ дети с провинции могут поступить в вуз — это неправда, миф. Чтобы ребенок поступил, нужен репетитор, который работает в соответствующем институте. В советское время студентов было в четыре раза меньше, а качество образования было в четыре раза выше, — сказал депутат.

С переходом на систему ЕГЭ образование пытаются превратить в услугу — а это недопустимо, подчеркнул парламентарий.

— Во многих «передовых» школах сегодня есть не только обязательные, но и платные занятия. Родителям говорят: ваш ребенок не успевает по русскому языку, давайте вы возьмете дополнительные занятия — за денежки. И это уже не бесплатное образование. Учителя за это получают премии, школа получает рейтинг. И главное — социализации ребенка не происходит. Учителя уже замордованы системой так, что они уже не помнят, в чем их предназначение, — заявил вице-спикер Госдумы.

По мнению вице-спикера Госдумы, существовавшая на протяжении столетий российская система образования приносила результат, а инструментом проверки знаний были экзамены — письменные и устные. Именно к этой практике необходимо вернуться, считает Толстой.