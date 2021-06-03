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Стали известны причины высокой стоимости фермерской продукции
Фото: pixabay.com

Стали известны причины высокой стоимости фермерской продукции

Елена Фролова

Товары

Специфика производства и хранения всегда будет держать цены на продукты фермеров на высоком уровне. Такого мнения придерживается директор Государственного казенного учреждения Московской области «Центр агропромышленного развития» Полина Булычева.

— Стоимость фермерских продуктов всегда будет выше, чем на товары промышленного производства, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, такое поведение объясняется двумя факторами. Первый заключается в максимальной экологичности продукции. Для того чтобы тот или иной товар имел больший срок годности, фермер использует минимум химических средств и добавок, утверждает Полина Булычева.

Она также заметила, что фермерские продукты всегда свежие и полезные, отмечает телеканал 360. Единственный минус — ограниченный оборот из-за того, что они скоро портятся.

— Второй фактор — удельный вес себестоимости на единицу производимой продукции, — добавила эксперт.

Как объяснила Полина Булычева, для производства пачки масла фермеру нужно запустить оборудование, которое в свою очередь нужно запустить в производстве, оплатить рабочий день сотруднику и так далее. То есть, по словам спикера, он несет максимальные издержки, чтобы произвести минимальный объем продукта.

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