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Доктор Елена Кац призвала повысить статус работников социальных служб
Фото: Николай Темников

Доктор Елена Кац призвала повысить статус работников социальных служб

Павел Гриднев

Общество

Повысить престиж и статус работников социальной защиты призвала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. С таким заявлением она выступила в преддверии Дня социального работника, который в России отмечается 8 июня.

— Работник социальных служб — это не просто специальность, но миссия одна из самых гуманных и благородных, — сказала Елена Кац. — Подчас только он остается единственной опорой для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, неспособного самостоятельно позаботиться о себе. Глубоко убеждена в том, что статус социального работника должен стоять вровень со значимостью педагога, врача, спасателя.

День социального работника — один из самых молодых профессиональных праздников России, он введен указом президента России В. В. Путина в 2000 году. Выбор даты не был случайным: в этот день в 1701 году Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых» — он стал одним из первых документов в истории социальной работы в России.

Ранее доктор Елена Кац предложила приравнять работников социальной защиты, доставлявших продукты людям в период пандемии, к младшему медперсоналу. Кроме того, она выдвинула инициативу о мерах дополнительной защиты от немотивированной агрессии: по мнению Кац, за нападение на социального работника при исполнении служебных обязанностей следует наказывать так же строго, как за преступление, совершенное против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

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