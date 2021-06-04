Светлана Разворотнева: Развитие городов должно происходить в партнерстве с жителями

Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о старте Московского этапа IV Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города». В состязании проектов развития и благоустройства столицы примут участие школьники в возрасте от 12 до 17 лет. Прием заявок уже начался и продлится до 10 сентября. Подведение итогов произойдет в срок до 10 октября 2021 года.

Как рассказала Разворотнева, сейчас завершается Всероссийский этап конкурса. В нем соревновались молодые урбанисты со всех уголков страны в возрасте от 12 до 25 лет. Цель состязания — выявление, сопровождение и поддержка талантливой молодежи, предлагающей новые решения для благоустройства городов.

Московский этап конкурса только начался и объединит идеи юных жителей столицы в возрастном диапазоне от 12 до 17 лет. Они будут соревноваться в нескольких номинациях: «Мой город», «Мой район», «Мой двор», «Благоустройство общественного пространства», «Идеальная детская площадка», «Школьный двор», «История и память» и «Создание малых архитектурных форм».

— Также мы рассматриваем возможность включить в состязание ребят помладше. Об этом нас просят родители, — подчеркнула Разворотнева.

Она ежегодно сотрудничает с организаторами мероприятия и оценивает работы конкурсантов в качестве эксперта. Оценка производится по следующим параметрам: новизна идеи, функциональность и эстетичность объекта, степень реализуемости проекта и самопрезентация. Лучшие инициативы находят применение в реальной жизни.

— Соучаствующее проектирование — это тренд. Развитие городов должно происходить в партнерстве с жителями, это наша стратегическая линия. Но именно от детей зависит будущее нашей страны, поэтому нам очень важен их креатив, их таланты, — сказала она.

В этом году во Всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города ребята из разных уголков нашей страны соревнуются в 11 номинациях. Всего на конкурс было представлено более 200 работ.

Юная Бузина Лада из Коломны (14 лет) принимает участие во Всероссийском этапе конкурса второй раз. В прошлом году она заняла второе место. Сегодня она представляет на суд экспертов концепцию гербовой колонны для родного города и ждет решения жюри.

— Я довольна новым опытом и новыми знакомствами, — сказала она.

Московским ребятам, для которых конкурс только начинается, она посоветовала не стесняться и присылать заявки. Сама девочка о возможности предложить свои проекты взрослому сообществу узнала из интернета. И через него же с помощью родителей зарегистрировалась, направив анкету, описание задумки и творческую работу, которая может состоять из рисунка, чертежа или дизайн-проекта. Зарегистрироваться на Московский этап IV Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города» можно на сайте irazvi.ru.