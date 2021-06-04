Ученый Мажуга: Изменения в законе «Об образовании» дадут новые возможности для студентов

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Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает, что изменения в законе «Об образовании» позволят укрепить сотрудничество учреждений среднего образования и вузов, которое станет основой для инновационных разработок в медицине, электронике и машиностроении.

В мае 2021 года президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документ изменит подход к формированию федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования. Они будут разрабатываться не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, как это происходит сейчас, но и по областям, видам профессиональной деятельности.

— Изменения в законе открывают дополнительные возможности для студентов. Они смогут поменять образовательную программу, проучившись два курса, а также одновременно с получением высшего образования стать обладателем и квалификации среднего специального образования, — отметил ректор РХТУ.

По мнению Мажуги, укрепление связей организаций среднего образования и университетов заинтересует и бизнес-сообщество, поскольку наука будет иметь более прикладной характер, возрастет количество и качество разработок, над которыми работают сегодня высшие учебные заведения.