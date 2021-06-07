Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Астрологи рассказали, как выбрать талисман богатства каждому знаку зодиака
Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, как выбрать талисман богатства каждому знаку зодиака

Михаил Алимов

Общество

Эксперты в области астрологии считают, что ношение различных украшений и талисманов может повлечь за собой финансовый успех. У всех знаков зодиака существует своя покровительствующая стихия, которой соответствует определенный талисман.

Знаки огня: Овен, Лев и Стрелец

Для них талисманы должны состоять из металла. Использовать материал можно в любой форме, но лучше, чтобы это были украшения. Мужчинам рекомендуется после свадьбы носить золотое кольцо на безымянном пальце, тогда их будет сопровождать удача в делах.

Знаки земли: Телец, Дева и Козерог

Для представителей этой стихии талисманом богатства станет аксессуар красного цвета. Любой. Можно даже купить красные полудрагоценные камни и хранить их дома, не нося с собой.

Знаки воздуха: Весы, Водолей и Близнецы

Идеальный талисман для них — острый бесцветный предмет. Им может быть ювелирное украшение или стеклянная пирамидка на офисном столе. Астрологи напомнили, что к представителям стихии воздуха богатство приходит трудным путем, поэтому посоветовали обязательно иметь при себе талисман.

Знаки воды: Рак, Скорпион и Рыбы

Этим знакам подойдут украшения с водной символикой: мужчинам — с якорем, женщинам — с рыбками. Это позволит приобрести уверенность в себе и направить энергию в верное русло. Если не носите украшения, можно взять предметы одежды с той же символикой, отмечает Пятый канал.

Ранее был назван день недели, в который рождаются самые счастливые и богатые люди.

Читайте также: Названы пять знаков зодиака, которых этим летом ждет успех

талисманастрологиябогатство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте