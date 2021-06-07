Астрологи рассказали, как выбрать талисман богатства каждому знаку зодиака

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Эксперты в области астрологии считают, что ношение различных украшений и талисманов может повлечь за собой финансовый успех. У всех знаков зодиака существует своя покровительствующая стихия, которой соответствует определенный талисман.

Знаки огня: Овен, Лев и Стрелец

Для них талисманы должны состоять из металла. Использовать материал можно в любой форме, но лучше, чтобы это были украшения. Мужчинам рекомендуется после свадьбы носить золотое кольцо на безымянном пальце, тогда их будет сопровождать удача в делах.

Знаки земли: Телец, Дева и Козерог

Для представителей этой стихии талисманом богатства станет аксессуар красного цвета. Любой. Можно даже купить красные полудрагоценные камни и хранить их дома, не нося с собой.

Знаки воздуха: Весы, Водолей и Близнецы

Идеальный талисман для них — острый бесцветный предмет. Им может быть ювелирное украшение или стеклянная пирамидка на офисном столе. Астрологи напомнили, что к представителям стихии воздуха богатство приходит трудным путем, поэтому посоветовали обязательно иметь при себе талисман.

Знаки воды: Рак, Скорпион и Рыбы

Этим знакам подойдут украшения с водной символикой: мужчинам — с якорем, женщинам — с рыбками. Это позволит приобрести уверенность в себе и направить энергию в верное русло. Если не носите украшения, можно взять предметы одежды с той же символикой, отмечает Пятый канал.

Ранее был назван день недели, в который рождаются самые счастливые и богатые люди.

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