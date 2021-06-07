«Это должно было произойти»: Милявская нашла причину лишнего веса Цискаридзе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская певица и телеведущая шоу «ДНК» Лолита Милявская объяснила, почему у народного артиста России и ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе появились лишний вес и живот.

По словам артиста, в детстве у него был недостаток веса, а после завершения карьеры танцовщика Большого театра он перестал соблюдать режим питания.

— Когда я перестал танцевать — начал полнеть. Кожа припухлая, — заявил со смехом Цискаридзе, имея в виду свой живот.

Милявская объяснила, что появление лишнего веса у артиста было неизбежно, поскольку после колоссальных нагрузок в театре организму нужно было дать возможность поесть, поспать и не соблюдать режим.

— Генетики сказали, что у тебя высокий риск повышения женского гормона эстрадиола. Это может привести к увеличению жировой ткани, особенно в области живота, появлению слабости. Излишней сентиментальности, — заявила Милявская.

Цискаридзе отметил, что у его родственников со стороны отца похожие особенности фигуры, после 40 лет ему пророчили лишний вес в области живота.

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