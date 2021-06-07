Песков прокомментировал суд по делу MH17

Фото: Администрация президента РФ

Россия следит за судом по делу MH17, но не может влиять на происходящее, так как не является частью расследования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 7 июня.

Ранее родственники жертв рейса MH17 обратились к российским властям с обвинениями в отрицании своей причастности к делу. Песков отметил, что видел письмо, однако никакой реакции на него пока нет.

Песков напомнил, что Россия была отстранена от механизма расследования, но пристально следит за ходом дела.

— Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно информацию альтернативную, которую дают. Поэтому самые разные версии могут рассматриваться. Но, поскольку мы не являемся частью расследования, мы не можем непосредственно как-то влиять на происходящее, — приводит РИА Новости слова Пескова.

Слушания по делу о крушении MH17 начались в Нидерландах 7 июня. Первую часть разбирательств планируют провести с 7 июня по 9 июля.

Напомним, суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.

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