Подросток скончался после падения с велосипеда в Москве

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Подростка госпитализировали с травмами после падения с велосипеда в столичном районе Ясенево, однако спасти его жизнь медики не смогли. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 5 июня. 13-летнего мальчика, проживавшего в поселении Сосенском, доставили в больницу, расположенную на улице Инессы Арманд, после падения с велосипеда. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, эпидуральную гематому и разрыв дуральной артерио-венозной фистулы.

Несмотря на усилия медиков, утром следующего дня подросток скончался.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку в связи с падением дерева на 11-летнего мальчика на северо-западе столицы.

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