«Бьет по самому слабому»: Лера Кудрявцева раскрыла детали своего недуга

Фото: instagram/leratv

Детали своего недуга раскрыла российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева, которая ранее пожаловалась на головные боли, слабость и апатию после перенесенной коронавирусной инфекции.

— Я подумала, что будет неплохо на недельку уехать из Москвы. Пусть и недалеко, в Подмосковье, но сделать небольшой детокс от городской жизни, скажем так. За прошедший месяц наблюдала у себя упадок сил, головные боли — и это лишь малый перечень того, что беспокоит, — поделилась телеведущая.

Она также добавила, что у большинства людей, перенесших COVID-19, спустя два–три месяца проявляются так называемые ковидные хвосты, то есть остаточные симптомы.

По словам телеведущей, инфекция бьет по самым слабым местам, отмечает News.ru. При этом Лера Кудрявцева добавила, что надеется на лучший исход.

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