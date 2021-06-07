Народный артист России Валерий Лонской умер от COVID-19

Фото: kino-teatr.ru

В понедельник, 7 июня, ушел из жизни режиссер и народный артист России Валерий Лонской. Ему было 80 лет. О случившемся сообщил кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

— Режиссер фильмов «Летаргия», «Голова классика» и многих других пал очередной жертвой коронавируса. Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия Надежда, она борется за жизнь в реанимации, — говорится в сообщении.

СПРАВКА «ВМ»

Валерий Лонской родился 23 марта 1941 года в Хабаровске. В 1970 году окончил режиссерский факультет ВГИК, работал оператором-печатником цеха субтитров на Киностудии имени Горького. Снимал сюжеты для журнала «Ералаш». В 2001 году стал народным артистом России. За свою режиссерскую деятельность снял более двенадцати картин, являлся автором более 20 книг, был сценаристом известных фильмов, среди которых и его собственные — «Белый ворон», «Вынос тела» и прочие.