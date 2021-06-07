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Более 1,7 тысячи новых фонарей установят на северо-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 1,7 тысячи новых фонарей установят на северо-востоке Москвы

Михаил Алимов

Город

На территории Северо-Восточного административного округа столицы появятся более 1,7 тысячи новых фонарей. Из них 1450 будут установлены на придворовых площадках, еще 250 появятся возле учебных заведений.

Все фонари оборудованы светодиодными светильниками. Благодаря этому им требуется меньше электроэнергии, что снизит нагрузку на коммуникации столицы.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, диагностика, ремонт и своевременное обслуживание позволят городу меньше платить за их эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи новых фонарей появится на улицах севера Москвы.

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