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Россию обвинили в дискредитации НАТО из-за снятия британских военных с поезда
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Россию обвинили в дискредитации НАТО из-за снятия британских военных с поезда

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Россию заподозрили в попытке дискредитировать действия НАТО, когда шестеро британских солдат были сняты с поезда возле границы Эстонии с Россией. Об этом говорится в материале Daily Mirror.

Пассажиры поезда сообщили, что британские солдаты находились в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего мужчин высадили из поезда. Нарушителей задержали и передали военной полиции НАТО. Отмечается, что военных в альянсе ожидает дисциплинарное взыскание.

— Этот серьезный инцидент могли специально подстроить (российские — прим. «ВМ») агенты, — отметил специалист по России военно-аналитического агентства Jane's Брюс Джонс.

При этом в Минобороны РФ в настоящее время выясняют обстоятельства произошедшего. Отмечается, что в Эстонии находится большое количество британских военнослужащих, так как они принадлежат к первому батальону Мерсийского полка.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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