Китай закупил московское оборудование для атомной электростанции

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московское научно-производственное предприятие (НПП) «Доза» поставило первую партию оборудования собственной разработки в Китай. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, предприятие занимается производством приборов и аппаратуры для радиационных измерений и контроля. Оборудование будет использовано на ядерном реакторе CFR-600.

— Компания экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира, сегодня ее автоматизированные системы работают уже на семи зарубежных АЭС, — отметил Прохоров.

Строительство ядерного реактора, расположенного в округе Сяпу провинции Фуцзянь, началось в конце 2017 года. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год. CFR-600 является одним из крупнейших национальных проектов Китая в области ядерной науки и технологии.

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