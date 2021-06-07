Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Трое мужчин с ножом напали на магазин на юго-востоке Москвы
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Трое мужчин с ножом напали на магазин на юго-востоке Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Фёдора Полетаева Карта всех событий

Трое подозреваемых в разбойном нападении на столичный магазин задержаны и арестованы в Москве. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел на улице Федора Полетаева. Трое злоумышленников похитили из торгового зала продукты питания, однако их заметили сотрудники магазина. Работники попытались остановить преступников, но те начали угрожать ножом и скрылись с места происшествия.

Позже полицейские задержали троих приезжих мужчин в возрасте от 26 до 45 лет. Один из подозреваемых ранее был судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Всем троим злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее жителя Астраханской области госпитализировали в Москве с ножевыми ранениями, которые ему нанес местный житель во время конфликта.

Читайте также: Охранника подмосковного магазина задержали по подозрению в краже

кражамагазинразбой
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте