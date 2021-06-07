Трое мужчин с ножом напали на магазин на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Фёдора Полетаева Карта всех событий

Трое подозреваемых в разбойном нападении на столичный магазин задержаны и арестованы в Москве. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел на улице Федора Полетаева. Трое злоумышленников похитили из торгового зала продукты питания, однако их заметили сотрудники магазина. Работники попытались остановить преступников, но те начали угрожать ножом и скрылись с места происшествия.

Позже полицейские задержали троих приезжих мужчин в возрасте от 26 до 45 лет. Один из подозреваемых ранее был судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Всем троим злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее жителя Астраханской области госпитализировали в Москве с ножевыми ранениями, которые ему нанес местный житель во время конфликта.

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