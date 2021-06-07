«Все видел и чувствовал»: сын Бари Алибасова раскрыл подробности операции отца на позвоночнике

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Заслуженный артист России Бари Алибасов перенес операцию на позвоночнике. Об этом «Вечерней Москве» рассказал сын известного продюсера и музыканта Бари Алибасов — младший. По его словам, операцию провели в понедельник, 7 июня. Она началась в 06:00 и завершилась примерно в 10:00.

— У него энцефалопатия, и мы титаническими усилиями восстанавливали ему память. Сейчас она работает, насколько это возможно, и он чувствует себя прекрасно, — сообщил сын артиста.

Он уточнил, что операция проводилась на позвонке, причем был только местный наркоз. Вмешательство пришлось произвести таким способом, поскольку общий наркоз «мог откатить все достижения на несколько месяцев назад», пояснил Алибасов-младший.

— Поэтому он во время операции фактически все видел и чувствовал, — добавил сын звезды.

По его словам, после операции продюсер должен был восстанавливаться в клинике еще минимум три дня. Однако Алибасов-старший уже через час начал собирать вещи, с иронией отметил его сын.

— Он уже через час сказал мне: «Хрен ли мне тут делать? Я уже нормально себя чувствую». И чуть ли не на своих двоих пошел домой, — рассказал Алибасов-младший. — Сейчас он отдыхает после операции, а врачи хватаются за голову: «Как после такой операции и местного наркоза 74-летний мужчина встает и просто уходит?».

Собеседник «ВМ» также обратил внимание, что осложнения у пациента пока не наблюдаются, но ситуацию отягощает то, что теперь требуется длительная реабилитация не только касаемо головы, но и позвоночника.

— Нам операцию помогли сделать в семейной клинике по дружбе. Еще ему сделали специальный корсет, он 200 «штук» стоит. Если бы не «На-На», я бы сам не потянул: группа подарила ему прекрасный корсет, — заключил сын Алибасова.

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