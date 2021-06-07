Названы изменения в регламенте использования проблесковых маячков

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Полицейские могут остановить по требованию транспорт с работающими проблесковыми маячками. Однако сделать это им разрешено в том случае, если у них есть данные о причастности водителя или пассажиров к совершению какого-либо преступления или дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Данное требование Министерство внутренних дел (МВД) России прописало в соответствующем приказе. Документ регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Помимо этого, разрешается останавливать машины с мигалками, если у правоохранителей есть основания подозревать, что механизм может быть использован в противоправных целях.

— До этого дорожный надзор осуществлялся на основании регламента (664-й приказ был) и изменения к нему. Сейчас просто меняется форма подачи данного документа. Теперь будет порядок осуществления, закрепленный приказом, — разъяснил координатор движения «Синие ведерки» Алексей Дозоров.

По его словам, в ПДД прописано, что сигналам регулировщика обязаны подчиняться все автомобили. В их числе и машины, у которых включен синий проблесковый маячок, отмечает «Радио 1». Он уточнил, что такие мигалки должны быть на авто спецслужб, имеющих цветографическую окраску. Их можно включать во время экстренного служебного задания.

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