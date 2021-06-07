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Московские школьники и студенты поучаствуют в конкурсе видеоблогов о летнем отдыхе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московские школьники и студенты поучаствуют в конкурсе видеоблогов о летнем отдыхе

Кирилл Николаев

Город

Московские школьники и студенты колледжей смогут поучаствовать в конкурсе видеоблогов #ЗОЖигай об активном летнем отдыхе на свежем воздухе. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

В рамках конкурса ребята будут снимать видеоролики об активном летнем отдыхе. Это могут быть подвижные игры на спортивных площадках, велосипедные прогулки, катание на роликовых коньках или скейтборде, купание в открытых водоемах. В роликах юным москвичам рекомендуется делиться советами о том, как организовывать и проводить командные игры. Главным условием конкурса является соблюдение правил безопасности.

Работы необходимо опубликовать с хештегом #ЗОЖигай на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и YouTube или загрузить в облачное хранилище. Затем до 15 августа нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и разместить ссылку на видео. После 15 августа жюри выберет 100 лучших работ. Победителей и призеров определят горожане во время открытого онлайн-голосования, которое пройдет с 1 по 12 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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