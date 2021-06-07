Адвокат разъяснил, какое наказание грозит за поджог тополиного пуха
Всем, кто любит поджигать тополиный пух, грозит серьезное наказание. Подробно об этом рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.
За минувшие сутки пожарные Екатеринбурга выезжали по вызовам о горящем тополином пухе свыше 200 раз. Согласно информации пресс-службы управления МЧС по региону, огонь по пуху тополя распространяется быстро. Угроза заключается в том, что он может перекинуться на дома или машины и стать причиной крупного пожара.
— На самом деле не так важно, что именно нарушитель поджигает — пух, траву или сам дом. Хотя последнее уже считается злым умыслом. В целом неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия, должно наказываться законом, — подчеркнул Дмитрий Аграновский.
В случаях, когда из-за огня страдает чье-то имущество и ущерб составляет свыше 250 тысяч рублей, в отношении поджигателя возбуждают уголовное дело. Ему грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или 480 часов исправительных работ. Вместе с тем ему могут вменить тюремный срок до одного года, добавил юрист в эфире «Радио 1».
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