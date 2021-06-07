Адвокат разъяснил, какое наказание грозит за поджог тополиного пуха

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Всем, кто любит поджигать тополиный пух, грозит серьезное наказание. Подробно об этом рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

За минувшие сутки пожарные Екатеринбурга выезжали по вызовам о горящем тополином пухе свыше 200 раз. Согласно информации пресс-службы управления МЧС по региону, огонь по пуху тополя распространяется быстро. Угроза заключается в том, что он может перекинуться на дома или машины и стать причиной крупного пожара.

— На самом деле не так важно, что именно нарушитель поджигает — пух, траву или сам дом. Хотя последнее уже считается злым умыслом. В целом неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия, должно наказываться законом, — подчеркнул Дмитрий Аграновский.

В случаях, когда из-за огня страдает чье-то имущество и ущерб составляет свыше 250 тысяч рублей, в отношении поджигателя возбуждают уголовное дело. Ему грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей или 480 часов исправительных работ. Вместе с тем ему могут вменить тюремный срок до одного года, добавил юрист в эфире «Радио 1».

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