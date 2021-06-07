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Петр Толстой помог открыть две новые площадки для выгула собак в Выхине-Жулебине
Фото: Александр Чикин

Петр Толстой помог открыть две новые площадки для выгула собак в Выхине-Жулебине

Павел Гриднев

Общество

Две новые площадки для выгула собак открыли в районе Выхино-Жулебино. Территории для собаководов и их питомцев обустроили неподалеку от дома по адресу Волгоградский проспект, 183, корпус 2, а также рядом с домом № 1 в Ферганском проезде при поддержке депутата Госдумы Петра Толстого.

— Несколько месяцев назад мы записали видеообращение к Петру Олеговичу. Он и его команда нам помогли. Поставили площадки, и мы очень рады, что наш вопрос решился, — рассказала глава инициативной группы «Собачка+» Татьяна Ланская.

В ближайшее время авторы проекта определят кураторов, которые будут следить за состоянием площадок.

— На ночь их будут закрывать, чтобы избежать вандализма и других неприятностей. Мы хотим сохранить территории в хорошем состоянии, будем к ним бережно относиться. Всем нашим собачникам раздадим ключи: кто утром первым выгуливает собаку — открывает площадку. А вечером они будут закрываться, — пояснила Ланская.

По словам общественницы, собаки есть почти в каждой семье в Выхине-Жулебине, поэтому площадки пользуются большим спросом.

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