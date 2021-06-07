Акция по раздельному сбору мусора прошла в Кронштадте

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Акция по раздельному сбору мусора прошла в петербургском Кронштадте 7 июня. Во всех районах Северной столицы она проходит в разные дни. В Кронштадтском ее проводят каждую первую субботу месяца с 12 до 14 часов.

Стеклянные, бумажные и пластиковые отходы горожане складывали в отдельные фракции. После этого собранный мусор был отвезен на переработку. С каждым разом к акции присоединяется все больше людей. Ее основная цель — привлечь внимание граждан к проблеме отсутствия баков для раздельного сбора отходов.

— Это хорошая идея — собирать мусор отдельно. Однако неудобно разделять мусор и хранить его в квартирах. Подобные акции очень редкие. Хотелось бы, чтобы раздельный сбор мусора в итоге стал системой благодаря специальным бакам, — рассказал один из участников акции.

Подобными мероприятиями организаторы стараются убедить местные власти установить контейнеры для стекла, бумаги и пластика в каждый двор, отмечают «Невские новости».

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