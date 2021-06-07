Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Акция по раздельному сбору мусора прошла в Кронштадте
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Акция по раздельному сбору мусора прошла в Кронштадте

Елена Фролова

Общество

Акция по раздельному сбору мусора прошла в петербургском Кронштадте 7 июня. Во всех районах Северной столицы она проходит в разные дни. В Кронштадтском ее проводят каждую первую субботу месяца с 12 до 14 часов.

Стеклянные, бумажные и пластиковые отходы горожане складывали в отдельные фракции. После этого собранный мусор был отвезен на переработку. С каждым разом к акции присоединяется все больше людей. Ее основная цель — привлечь внимание граждан к проблеме отсутствия баков для раздельного сбора отходов.

— Это хорошая идея — собирать мусор отдельно. Однако неудобно разделять мусор и хранить его в квартирах. Подобные акции очень редкие. Хотелось бы, чтобы раздельный сбор мусора в итоге стал системой благодаря специальным бакам, — рассказал один из участников акции.

Подобными мероприятиями организаторы стараются убедить местные власти установить контейнеры для стекла, бумаги и пластика в каждый двор, отмечают «Невские новости».

Читайте также: Более 855 тысяч тонн вторсырья выбросили москвичи за 2020 год

КронштадтСанкт-Петербурграздельный сбор мусора
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте