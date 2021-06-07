Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Светлана Разворотнева предложила сделать бесплатной парковку для пенсионеров
Фото: Екатерина Бибикова

Светлана Разворотнева предложила сделать бесплатной парковку для пенсионеров

Павел Гриднев

Общество

Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о необходимости предоставлять бесплатные места на паркингах Москвы пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Целесообразность этой меры она объясняет тем, что нехватка и дороговизна парковочных площадок более всего осложняют жизнь незащищенных слоев населения.

Передвижение по городу для маломобильных групп населения не должно иметь ограничений, уверена правозащитница. Многие пожилые люди и инвалиды имеют личный транспорт, но, так как материально они часто ограничены в средствах, многочисленные поездки становятся им не по карману. Например, люди с особыми потребностями могут безвозмездно оставить автомобиль на столичной плоскостной или перехватывающей стоянке только при наличии свободных мест для инвалидов. Если они все заняты — паркинг платный. Обычные пенсионеры и вовсе преференций не имеют. Такой подход в корне не верен, считает Светлана Разворотнева.

— В первую очередь необходимо начать системную работу по созданию и развитию городских парковочных пространств в крупных городах. Они должны стать составной частью генпланов мегаполисов — нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами должны носить не рекомендательный, а обязательный характер. А наши пенсионеры и инвалиды вправе рассчитывать на бесплатные места не по остаточному принципу, а всегда и везде, — заявила она.

По словам активистки, маломобильные граждане вынуждены посещать медицинские и социальные учреждения в разных уголках Москвы, так как далеко не всегда они могут получить необходимые услуги рядом с домом. Невозможность использовать в этих поездках собственный транспорт значительно ограничивает их возможности и негативно сказывается на здоровье.

— Население неохотно пользуется дорогостоящими стоянками по экономическим соображениям, стихийно бросая автомобили во дворах и на улицах. Во многих местах платные парковки заполнены лишь отчасти, но расценки на них растут. В результате такой политики и город недополучает средства в бюджет, и автомобилисты испытывают неудобства. Ситуация парадоксальная, — комментирует Светлана Разворотнева.

Мнение правозащитницы подтверждают исследования, проведенные фондом «Институт экономики города». Они показывают, что в настоящее время паркинги в столице используются неэффективно: потенциальные доходы от них при текущей тарифной политике в 4 раза выше фактических. Дисбаланс между спросом и предложением может быть восполнен через увеличение количества доступных автостоянок при снижении тарифов.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте