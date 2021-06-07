Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Народный календарь. Чего нельзя делать 8 июня, чтобы не навредить себе и не потерять счастье
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Чего нельзя делать 8 июня, чтобы не навредить себе и не потерять счастье

Василий Плиткин

Общество

Во вторник, 8 июня, Православная церковь чтит память апостолов от семидесяти учеников Иисуса Христа — Карпа и Алфея. В народе этот день называли Карпом Карполовом.

Чтобы не убежать от судьбы и не навредить себе, наши предки старались не бегать, не заниматься уборкой в доме, чтобы не вымести счастье и удачу. Люди верили, что в этот день нельзя отказывать людям в гостеприимстве, иначе можно остаться без денег.

Приметы запрещали любые работы в огороде и хлопоты, связанные с шитьем и вязанием.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 8 июня, чтобы не навредить себе и не потерять счастье

Приметы погоды обещали ненастье, если утки ныряют и плещутся в воде, а если комары роем летают — погода будет ясной.

8 июня отмечаются Всемирный день океанов, День социального работника в России и Всемирный день петербургских котов и кошек. Кроме того, в этот день отмечается праздник домохозяйки и домохозяина.

152 года назад американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос.112 лет назад был выпущен первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт».

В этот день родились советский летчик-истребитель Иван Кожедуб, певица Нэнси Синатра, американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт.

Именины отмечают Юрий, Елена, Карп, Макар, Давид, Георгий.

Читайте также: Народный календарь. Какая одежда 7 июня принесет удачу, а какая — печаль

вера в приметыВидео ВМнародный календарь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте