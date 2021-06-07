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Во вторник, 8 июня, Православная церковь чтит память апостолов от семидесяти учеников Иисуса Христа — Карпа и Алфея. В народе этот день называли Карпом Карполовом.

Чтобы не убежать от судьбы и не навредить себе, наши предки старались не бегать, не заниматься уборкой в доме, чтобы не вымести счастье и удачу. Люди верили, что в этот день нельзя отказывать людям в гостеприимстве, иначе можно остаться без денег.

Приметы запрещали любые работы в огороде и хлопоты, связанные с шитьем и вязанием.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 8 июня, чтобы не навредить себе и не потерять счастье

Приметы погоды обещали ненастье, если утки ныряют и плещутся в воде, а если комары роем летают — погода будет ясной.

8 июня отмечаются Всемирный день океанов, День социального работника в России и Всемирный день петербургских котов и кошек. Кроме того, в этот день отмечается праздник домохозяйки и домохозяина.

152 года назад американец Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос.112 лет назад был выпущен первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт».

В этот день родились советский летчик-истребитель Иван Кожедуб, певица Нэнси Синатра, американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт.

Именины отмечают Юрий, Елена, Карп, Макар, Давид, Георгий.

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