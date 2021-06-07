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Рособрнадзор подвел итоги проведения профильного ЕГЭ по математике
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Рособрнадзор подвел итоги проведения профильного ЕГЭ по математике

Иван Юминов

Образование

ЕГЭ по математике прошел без серьезных сбоев и нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора в понедельник, 7 июня.

— Экзамен по математике профильного уровня прошел 7 июня в штатном режиме. Серьезных сбоев и нарушений в ходе экзамена зарегистрировано не было, — рассказали в ведомстве.

Всего на участие в экзамене зарегистрировались почти 393 тысячи человек. За ходом проведения ЕГЭ следили более 13 тысяч общественных наблюдателей.

При проведении экзамена соблюдались все меры эпидемиологической безопасности, отмечается на сайте ведомства.

Ранее Минпросвещения заявило о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ.

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ЕГЭРособрнадзорматематика
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