Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
World Athletics одобрила статусы нейтральных атлетов еще для 35 россиян
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

World Athletics одобрила статусы нейтральных атлетов еще для 35 россиян

Кирилл Николаев

Спорт

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила еще 35 заявок российских спортсменов для выступления в статусе нейтральных атлетов на международных стартах в 2021 году. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили на сайте организации.

Всего допуск для выступления в международных турнирах получили уже 62 российских спортсмена, среди них две чемпионки мира — прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Четыре заявки были отклонены. В настоящее время в списке одобренных заявок отсутствует чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Ранее в июле 2020 года World Athletics решила отложить процесс выдачи нейтрального статуса спортсменам из России. Решение было вызвано неуплатой Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) долга в размере 5 миллионов рублей. После выплаты необходимой суммы World Athletics объявила о возобновлении выдачи статуса.

Читайте также: УЕФА согласовал новую форму сборной Украины для Евро-2020

легкая атлетикасоревнованияроссийские спортсмены
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте