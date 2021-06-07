World Athletics одобрила статусы нейтральных атлетов еще для 35 россиян

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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) одобрила еще 35 заявок российских спортсменов для выступления в статусе нейтральных атлетов на международных стартах в 2021 году. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщили на сайте организации.

Всего допуск для выступления в международных турнирах получили уже 62 российских спортсмена, среди них две чемпионки мира — прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Четыре заявки были отклонены. В настоящее время в списке одобренных заявок отсутствует чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Ранее в июле 2020 года World Athletics решила отложить процесс выдачи нейтрального статуса спортсменам из России. Решение было вызвано неуплатой Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) долга в размере 5 миллионов рублей. После выплаты необходимой суммы World Athletics объявила о возобновлении выдачи статуса.

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