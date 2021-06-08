Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Волонтеры из 14 российских регионов приехали на стажировку в Москву
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Волонтеры из 14 российских регионов приехали на стажировку в Москву

Кирилл Николаев

Город

С 7 по 12 июня ресурсный центр «Мосволонтер» проводит серию встреч и мастер-классов для руководителей добровольческих объединений из 14 регионов России. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, участниками стажировки стали 18 представителей волонтерских организаций из Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Столичные волонтеры расскажут коллегам о действующих в городе социально ориентированных проектах и лучших добровольческих практиках.

— На протяжении недели участников стажировки ждет специальная программа, посвященная культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества, — заявила Сергунина.

Отдельное внимание на стажировке будет уделено вопросам доступности городской среды. Кроме того, для участников пройдет интерактивная игра. В ходе встреч с представителями столичного комитета общественных связей и молодежной политики будут обсуждены меры поддержки гражданских инициатив в Москве и других городах страны. Также гостей познакомят с деятельностью столичных волонтеров-медиков.

Читайте также: Наталья Сергунина: Начался прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»

волонтерыМоскваНаталья Сергунина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Все мнения
О проекте