Ученые выяснили, как саламандры отращивают конечности и органы

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Ученые из Соединенных Штатов обнаружили механизм, который дает саламандрам возможность успешно отращивать утраченные конечности и органы, в числе которых мозг и сердце. Научные деятели определили, какие белки несут ответственность за регенерацию клеток.

Исследователи достаточно давно хотят выяснить, как можно продлить «паспортное время работы» человеческого тела. В результате они определили два основных подхода к решению проблемы.

Первый подразумевает «повышение ремонтопригодности». Сюда относятся медицинские исследования, разработка новых методов лечения болезней, высокотехнологичное протезирование и попытки понять основу процесса регенерации тканей. Второй представляет собой борьбу с «программируемым износом». Это изучение и корректировка процесса старения, который заложен на генетическом уровне в клетки человека. Ученые объясняют, что в целом старение и является отсутствием регенерации.

Американские исследователи из биологической лаборатории MDI подробно изучают этот вопрос. Всем давно известно, что саламандры обладают способностью регенерации тканей. Например, один из их видов, который называется аксолотль, или мексиканская амбистома, умеет восстанавливать практически любую часть своего тела. Здесь речь идет не только о хвосте или лапе, но и о таких органах, как легкое, сердце или мозг.

Эксперты утверждают, что и человек тоже кое-что может. Например, младенцы способны восстанавливать ткани сердца, а дети до 10–11 лет — отращивать утерянные кончики пальцев. То есть ученые уверены в том, что где в генетическом коде человека есть информация о регенерации. Только эту способность человек быстро теряет.

Основное отличие людей от саламандр заключается в том, что организм Homo sapiens покрывает место травмы рубцовой тканью. То есть шрам мешает полноценной регенерации, отмечает «Москва 24». Известно, что в древние времена рубцевание тканей было важным для человека: организм спешил быстрее закрыть повреждение, чтобы не допустить заражения. Однако сейчас эта опасность существенно снизилась.

Американские биологи выяснили, что иммунные клетки, которые борются с вирусами и бактериями, макрофаги саламандры могут распознавать угрозу. То есть при действии инфекций запускается один механизм, а при травме — совершенно другой. За это отвечают особенные белки, которые называются толл-подобными рецепторами. Регенерация не происходит только тогда, когда макрофаги теряют эти рецепторы. В настоящее время ученые начали проводить эксперименты на мышах. Они пытаются насытить макрофаги лабораторных животных белками-рецепторами.

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