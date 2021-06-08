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Евгений Попов: Государство должно поддержать работающих пенсионеров
Фото: Мария Попова

Евгений Попов: Государство должно поддержать работающих пенсионеров

Павел Гриднев

Общество

Евгений Попов, журналист телеканала «Россия 1», прокомментировал обращение председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова к президенту В. В. Путину по поводу индексации пенсий работающим россиянам.

Журналист рассказал, что проблемы поддержки пенсионеров обсуждались во время его недавней встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов.

— Михаила Шмакова заинтересовали мои инициативы по обеспечению достойной жизни людям старшего возраста. Мы обсудили, в частности, индексацию пенсий работающим пенсионерам. Считаю, что будет справедливо не просто защитить их пенсии от инфляции в настоящем, но и вернуть деньги, потерянные с 2016 года, когда был принят закон об отмене индексации страховой пенсии, — считает Евгений Попов.

Журналист отметил, что эта проблема становится все более острой. Сегодня в России более 7,3 миллиона работающих пенсионеров. Причем в последние годы стала заметна тенденция увеличения числа людей старшего возраста среди занятых в различных сферах экономики.

— Уверен, что, выйдя на пенсию, большинство граждан не от хорошей жизни продолжают работать, — комментирует телеведущий. — Маленькие пенсии, непростая ситуация в экономике — все это заставляет людей продолжать трудиться. Поддерживаю предложение лидера профсоюзов вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав. Это будет справедливо по отношению к старшему поколению.

В качестве одной из дополнительных мер поддержки пенсионеров Евгений Попов предлагает также установить пенсии в размере 70 процентов от заработной платы. Журналист согласен с тем, что это субсидированные процедуры.

— Сегодня на пенсию уходят те, кто прожил не самую простую жизнь. Они честно трудились на благо своей страны и вправе ожидать, что и страна позаботится о них, — считает Евгений Попов.

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