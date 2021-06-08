Бронзовую скульптуру установят на могиле военачальника Николая Новикова

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Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

На могиле советского военачальника Николая Новикова на Новодевичьем кладбище установят скульптурную композицию в виде фигуры скорбящей женщины. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил скульптор Микаэль Согоян.

По его словам, скульптурную композицию установят к октябрю 2021 года. Фигура скорбящей женщины, олицетворяющая скорбь и глубокую память, будет сделана из бронзы. При этом старый памятник останется нетронутым, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Николай Новиков — генерал-полковник танковых войск, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Он скончался 4 сентября 1970 года в возрасте 69 лет.

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