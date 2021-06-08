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Бронзовую скульптуру установят на могиле военачальника Николая Новикова
Фото: SerSem / wikipedia.org

Бронзовую скульптуру установят на могиле военачальника Николая Новикова

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Новодевичье кладбище Карта всех событий

На могиле советского военачальника Николая Новикова на Новодевичьем кладбище установят скульптурную композицию в виде фигуры скорбящей женщины. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил скульптор Микаэль Согоян.

По его словам, скульптурную композицию установят к октябрю 2021 года. Фигура скорбящей женщины, олицетворяющая скорбь и глубокую память, будет сделана из бронзы. При этом старый памятник останется нетронутым, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Николай Новиков — генерал-полковник танковых войск, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Он скончался 4 сентября 1970 года в возрасте 69 лет.

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